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Hırka-i Şerif, Ramazan'da ziyarete açık olacak mı? Açıklama geldi

30.03.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif'in bu yıl da kapalı olacağı belirtildi.

Hırka-i Şerif, Ramazan'da ziyarete açık olacak mı? Açıklama geldi

İstanbul Fatih'te bulunan ve her Ramazan ziyarete açılan Hırka-i Şerif, koronavirüs pandemisi nedeniyle son 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Ramazan'a sayılı günler kala Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtildi.

HER RAMAZAN'DA ZİYARETE AÇILIRDI

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif her Ramazan ayında ziyarete açılırdı. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle son 2 yıldır kapalı kalan kutsal emanetin bu yıl da ziyarete açılamayacağı belirtildi.

"HIRKA-İ ŞERİF'İN KAPALI KALACAĞINI ÜZÜLEREK BİLDİRİRİZ"

Vaka sayılarının belli bir seviyenin üzerinde seyrettiğini belirten Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Covid-19 salgını ülkemizi ve tüm dünyayı iki seneden uzun süredir etkisi altına almıştır. Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile, bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene Covid-19'un hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak Ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak dört asırı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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