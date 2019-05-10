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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

HZ.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)-HZ. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler duygu dolu anlar yaşadı.
Hırka-i Şerif, ramazan ayının ilk cuma gününde Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Bahçedeki törende yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından ziyaret etmek isteyenler içeriye alındı. Kutsal emaneti görmek isteyenler cami bahçesi ve girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen ve Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir herkese hayırlı ramazanlar dileyerek, "Kavgasız gürültüsüz huzur dolu bir ramazan geçirmemiz dileğiyle. Hırka-i Şerif'i her yıl olduğu gibi yine ramazanın ilk cuması ziyarete açtık. Görevi 59. kuşaktır yerine getiriyoruz. Yine Salavat-ı Şerifelerle ziyarete açıldı. Peygamber efendimizin Hırka-i Şerif'i, Veysel Karani hazretlerinin takkesi, kemeri ve Peygamber efendimizin Sakalı Şerif-i ziyaretçiler görebilecek" diye konuştu. Kutsal emanetler, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek. Kadir Gecesi'nde saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretler son bulacak.
(FOTOĞRAF)

Hırka-i Şerif ziyarete açıldıHırka-i Şerif ziyarete açıldıHırka-i Şerif ziyarete açıldıHırka-i Şerif ziyarete açıldı

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