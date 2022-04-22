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Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif nerede ve nasıl gidilir? Hırka-i Şerif ziyaret saatleri nedir?

22.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırka-i Şerif hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan ve 1851 yılından bu yana Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, iki yıl aradan sonra bugün ziyarete açıldı. İşte Hırka-i Şerif hakkında detaylı bilgiler!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif nerede ve nasıl gidilir? Hırka-i Şerif ziyaret saatleri nedir?

Hırka-i Şerif yaklaşık 2 senedir ziyarete açılmıyordu. Bu yıl duygu dolu anlarla yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Hırka-i Şerif Camii ziyaret saatleri en çok araştırılan konuların başında geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında iki yıl kapalı olan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif ziyaretleri bugün başladı. Hırka-i Şerif ve Hırka-i Şerif Camii hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE?

Hırka-i Şerif Camii, Fatih’te bulunuyor. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Daha önce hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında Hırka-i Şerif’i ziyaret edilebiliyordu. Kadir Gecesinde ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30’a kadar devam etti.

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif nerede ve nasıl gidilir? Hırka-i Şerif ziyaret saatleri nedir?

HIRKA-İ ŞERİF NEDİR?

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka. Hz. Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiğine inanılır.

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