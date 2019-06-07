Hırka-i Şerif’in hediye edildiği Karani’nin Özbekistan’daki türbesi restore ediliyor

“Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere”

Veysel Karani’nin türbesinde görevli imam Bahadır Han Mevlanov, Chortok ilçesinde bulunan Veysel Karani ve annesi Bibi Naima türbelerinin Özbekistan’da sık ziyaret edilen türbelerden olduğunu ifade ederek, “Türbelere ziyaretçi çeken hususlardan diğeri de etraftaki havuzda bulunan, Perşembe günü öğlen namazından sonra kaybolan ve Cuma namazından tekrar geri gelen balıklardır. Ayrıca, havuzun bir kısmındaki su, Cuma günü sabah süt rengini alıyor ve bunu sadece imanı güçlü olan kişilerin görebildiği söyleniyor" dedi.

2016 yılında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’ın verdiği özel destek ile her iki türbenin de Namangan Valiliği tarafından restorasyona alındığını aktaran Mevlanov, “Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Hayata geçirilen projeyle türbe alanında bin 600 kişilik yeni cami ve İslam kültürü müzesi yapıldı. Sadece Özbekistan’ın çeşitli bölgelerinden değil, yabancı ülkelerden de çok ziyaret edenler var. Buranın tarihinin, Peygamber Efendimizin, Sultan Üveys Karani’nin yaşadığı döneme ait olduğu biliniyor. Karani’nin buralara geldiği ve yaşadığı, deve beslediği, buraları âbâd ettiği halk tarafından söyleniyor. Burada görkemli binaların inşa edilmesi 2017 yılında başladı. Çok yakın dönemde inşaat işlerini bitirerek, açılış töreni yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türbenin önemine değinen Bahadır Han Mevlanov, “İslam dünyası bu zatın kim olduğunu çok iyi bilir. Hazreti Peygamber’in şöyle hadisleri var; ‘Tabiilerin en hayırlısı Uveys (el-Karanî)dir’. Tüm Müslümanlar buraya, bu zatın ziyaretine gelmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Müslüman alemine seslenen Mevlanov, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Her Müslümanın, Allah’ın velilerini ziyaret etmesi, vacip olan hususlardandır. Tüm din kardeşlerimizi, diğer ülkelerdeki Müslümanları burayı ziyaret etmeye davet ederiz ki, Peygamberimizin vefatı öncesi Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’ye ‘Yemen’e giderek, dostum Üveys’i ziyaret ediniz ve hırkamı Üveys’e veriniz. Ve onun duasını da alınız’ buyurması sonucu, bu zatın adı İslam dünyasında duyuldu. Bu yüksek dereceye saygıdan bu zatın mezarına ziyarette bulunulursa ve ona dua edilirse, ziyaret kabul dualar müstecap olur.”