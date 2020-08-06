Hiroşima bugün "Little Boy"un kurbanları için ağlıyor

Hiroşima bugün bu saldırıda hayatını kaybeden 140 bin kişiyi anıyor. Dünyadaki nükleer tehdit ise devam ediyor.Japonya'nın Hiroşima kenti bugün insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinde hayatını kaybedenleri anıyor. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Hiroşima'ya attığı "Little Boy" adlı atom bombası, yarısı saldırı anında, diğer yarısı da sonrasında olmak üzere 140 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Dünyadaki ilk nükleer saldırının 75'inci yılı vesilesiyle bir barış deklarasyonu açıklayan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matzui, dünyaya nükleer silahlar ya da korona pandemisi dahil insanlığa yönelik her tehdide karşı birlik olma çağrısı yaptı.

Matzai, sivil toplumun "bencil ulusalcılığı" reddetmesi ve her tür tehdide karşı birlik olunması gerektiğini belirterek ülkesini BM'nin Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na taraf olmaya çağırdı. Matzai, Japonya'nın nükleer silah sahibi ülkelerle nükleer silahı olmayan ülkeler arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.