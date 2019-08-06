HABER

"Hiroşima geçmiş değil yarındır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:40 | Son Güncelleme

Hiroşima'ya atılan atom bombası sonucu yakalandığı hastalık yüzünden hayatını kaybeden Sadako Sasaki, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde anıldı - Araştırmacı, şair ve yazar Sunay Akın: - "Biz her yıl burada toplanıp Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşlarını yapmaya devam ediyoruz" - "Savaşlar olmasın. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla uzun, sağlıklı bir ömür yaşasın. Hiroşima'lar olmasın"

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı, şair ve yazar Sunay Akın, "Savaşlar olmasın. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla uzun, sağlıklı bir ömür yaşasın. Bugünün tek amacı bu. Tarih geçmiş değildir. Hiroşima geçmiş değildir. Hiroşima yarındır. Hiroşima'lar olmasın." dedi.

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı dolayısıyla, dünya barışının ve silahsızlanmanın simgesi haline gelen Sadako Sasaki'yi anma etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Akın, her yıl 6 Ağustos'ta anma etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Aslında bu hem bir anma hem de bir dilek dileme günü. Çünkü Hiroşima'ya atom bombası atıldığında 2 yaşında bir kız çocuğu olan Sadako Sasaki, 10 yıl sonra rahatsızlandı. Japon kültüründe kağıttan bin tane turna kuşu yapanın dileğinin gerçekleşeceğine inanılır. Sadako Sasaki de hasta yatağında eline geçen kağıtlarla turna kuşu yapmaya başlıyor ama tamamlayamadan vefat ediyor. Biz de her yıl burada toplanıp Sasaki'nin tamamlayamadığı turna kuşlarını yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Sunay Akın, etkinliğin tek amacı olduğunun altını çizerek, "Savaşlar olmasın. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Çocuklarımız hayalleri ve umutlarıyla uzun sağlıklı bir ömür yaşasın. Bu günün tek amacı bu. Tarih geçmiş değildir. Hiroşima geçmiş değildir. Hiroşima yarındır. Hiroşima'lar olmasın." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Gökçen Atamgüç ise barışın önemine işaret ederek, "Sadako Sasaki'nin yaşadıkları aslında ilk çocuk hareketi olması dolayısıyla önemli. İlk defa çocuklar barış için bir araya gelip mesajlar veriyor. Biz de burada onu ifade etmek istiyoruz. Çocukların gözünden barış ve sevginin origami sanatıyla böyle anlamlı bir günde bir araya gelmesi çok güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen mini konserde Baby Concerts grubu sahne aldı. Flütte Didem Karakaya, kemanda Alise Juska-Savga ve Katarzyna Özdemir, çelloda ise Feride Berin Öğet'in yer aldığı topluluk, Türk ve Japon çocuk şarkılarını icra etti.

Konserin ardından Gökçen Atamgüç eğitmenliğinde, çocuklar Japon kültürünün bir parçası olan kağıt katlama sanatı origami ile turna kuşları yaptı.

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Salça diyarı Kulaca’dan biber salçası ihracatıSalça diyarı Kulaca’dan biber salçası ihracatı
GMİS, TTK ve MTA’DA grev kararını aldıGMİS, TTK ve MTA’DA grev kararını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atom bombası Hiroşima İstanbul Oyuncak Müzesi Sadako Sasaki

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

Cezası belli oldu! 12 yıl...

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu

Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Milyonlarca yıl öncesine ait! O toprakları karış karış arıyorlar

Evde mahsur kalan genci mahalle sakinleri kurtardı!

Son anda kurtarıldı! Bir mahalle bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.