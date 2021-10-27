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Hiroşima'ya atılan atom bombasının son tanığıydı! 96 yaşında hayatını kaybetti

27.10.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentini atom bombasıyla vurduğu saldırıdan sağ kurtulan 96 yaşındaki Sunao Tsuboi hayatını kaybetti.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının son tanığıydı! 96 yaşında hayatını kaybetti

Kyodo ajansının haberinde, dünyanın ilk atom bombası saldırısı niteliğinde olan ABD'nin Hiroşima'yı atom bombasıyla vurduğu 6 Ağustos 1945'te Tsuboi'nin 20 yaşında olduğu belirtildi.

TÜM VÜCUDU YANMIŞTI

Üniversiteye gitmek için yolda olduğu sırada atom bombasının atıldığı "sıfır noktasının" 1,2 kilometre uzağında olmasına rağmen tüm vücudu yanan Tsuboi, ülkedeki "Atom Bombası ve Hidrojen Bombasından Kurtulanlar" adlı organizasyonun da başkanlığını yaptı.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Tsuboi'nin ailesi, 96 yaşındaki nükleer silahsızlanma aktivisti Tsuboi'nin kalp ritim bozukluğu nedeniyle 24 Ekim'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 27 Mayıs 2016'da Hiroşima'ya düzenlediği ziyarette Tsuboi ile kısa süreli görüşmüştü.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE ATOM BOMBASI ATILMASI

1939-1945 dönemindeki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında ABD, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı.

ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'yi vurması, Japonya'nın teslim olmasına giden yolu açmıştı.

Japonya'nın teslim olmasıyla İkinci Dünya Savaşı resmen sona ermişti.

Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı. (AA/İHA)

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Japonya
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