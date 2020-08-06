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Hiroşima'ya Atom Bombası Atılmasının 75 Yılı

06.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 75. yılında bir anma töreni düzenlendi

Hiroşima'ya Atom Bombası Atılmasının 75 Yılı

İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 75. yılında bir anma töreni düzenlendi. Törene bugün halen daha hayatta olan o günü yaşamış olan kişiler de katıldı.

Tören Hiroşima kentindeki Barış Anıtı Parkı’nda düzenlendi. Bombanın atıldığı saat olan 8:15’te saygı duruşu düzenlendi. Küçük çocuk adı verilen bomba ABD ordusuna ait Enola Gay adlı uçaktan Hiroşima’ya atılmıştı. Atılan atom bombası şehri yerle bir ederken 140 bin kişinin de ölümüne neden oldu.

Daha önceki törenlerin aksine bu kez törene sadece Hibakusha olarak anılan hayatta kalanlar ve aileleri katıldı. Törene katılıma Corona virüsü salgını önlemleri nedeniyle izin verilmedi.

Törende bir konuşma yapan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Japonya’nın nükleer silahsız bir dünya sözüne atıfta bulundu ve dünyadaki nükleer güce sahip ülkeler arasında bir uzlaşı olması için köprü görevi görmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Japon hükümetine 2017 yılında BM tarafından kabul edilen nükleer silahların yasaklanması anlaşmasına imza koymaya çağırdı. Japonya nükleer silahlara karşı olmasına rağmen, mevcut anlaşmalarla ABD’nin nükleer silahlarının koruması altında bulunuyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya atom bombası atılmasından üç gün sonra ikinci bomba Nagasaki kentine atılmış ve 70 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştu. İkinci atom bombasının da atılması Japonya’nın şartsız olarak teslim olmasına neden olmuş ve savaş 15 Ağustos tarihinde sona ermişti.

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