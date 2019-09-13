Hırsılık yapan iki İranlı tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen 4 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan İranlı iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 4 iş yerinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, iş yeri ve çevredeki 32 güvenlik kamerasının 108 saatlik kaydını inceledikten sonra "yankesicilik" ve "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapanların İran uyruklu M.T. ve A.M. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda otelde konaklayan M.T. ve A.M. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramalarında bin 45 dolar, bin 550 İran riyali, 100 Çin yuanı ve olayda kullanılan kıyafetle aksesuarlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

