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Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil sürücüsü trafikte tartışma yaşadığı sürücünün otobüsüne ardında da yol kenarına çekmeleri konusunda uyarıda bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak kaçtı.

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobil sürücüsü trafikte tartışma yaşadığı sürücünün otobüsüne ardında da yol kenarına çekmeleri konusunda uyarıda bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yolcu otobüsü sürücüsü ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmada yolun kapanması nedeniyle 67 UA 625 plakalı motosikleti kullanan Kaan Kurtal, sürücülerin araçlarını ileri çekmesini ve orada konuşmalarını söyledi. Bu sırada hareket eden otobüsün arkasından giden otomobil sürücüsü, önce yolcu otobüsüne sonra da motosiklete defalarca arkadan çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Kaan Kurtal, düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.
Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekiplerine otomobilin plakasını veren Kaan Kurtal, "Otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsünün sürücüsü tartışıyordu. Işıklarda ben uyardım kenara çekin konuşun diye. İleride ilk önce yolcu otobüsüne vurdu. Sonra bana arkadan 5-10 kere çarptı" dedi.
Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtıHırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtıHırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı

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