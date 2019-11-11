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Hırsız, 300 lira için 350 aboneyi enerjisiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

BATMAN'da bir hırsızın trafodaki 300 liralık kabloyu çalması, mahalledeki 350 aboneyi 4 saat boyunca enerjisiz bıraktı. Kablo çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Rihan ALP/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da bir hırsızın trafodaki 300 liralık kabloyu çalması, mahalledeki 350 aboneyi 4 saat boyunca enerjisiz bıraktı. Kablo çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Belde Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosuna giren hırsızın, 300 lira değerindeki kabloyu çalmasıyla 350 abone yaklaşık 4 saat enerjisiz kaldı. Trafodan gelen sinyal üzerine bölgeye giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaptıkları incelemede trafo ile dağıtım panosu arasında kullanılan yaklaşık 30 metre kablonun kesilerek çalındığını tespit etti. Polis ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi görevlilerinin yaptığı 4 saatlik çalışmanın ardından, kablolar yenilenerek mahalleye enerji verildi.

Batman genelinde son 2 ayda trafolarda 12 ayrı hırsızlık olayının yaşandığını anlatan Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Berus, yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Berus, "Hırsızlık olaylarının Belde, GAP, Gültepe ve Fatih mahallelerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Ne yazık ki hayatlarını hiçe sayarak trafolara girip kablo çalıyorlar. Son olayda hırsızın eşkali belirlendi. Her defasında gerekli onarımı yapıyoruz ama hem vatandaşın hem de bizim daha fazla mağdur olmamamız için umarız hırsızlar kısa sürede yakalanır ve bu olaylar son bulur" dedi.

Öte yandan trafodaki kablo çalma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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