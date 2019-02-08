HIRSIZ 60 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTAKİ GÜVENLİK KAMERALARI TAKİBİYLE YAKALANDI

Haber: Müslim SARIYAR-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy'de iş adamı Burak Karabacak'ın evine hırsız girdi. Kasada bulunan yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz, pırlanta, saatleri alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis, yaklaşık 60 kilometrelik kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını da tek tek takip ederek Gürcistan uyruklu şüpheliyi Esenyurt'ta gözaltına aldı.

Hırsızlık, Caddebostan Mahallesi'nde 26 Ocak gecesi meydana geldi. İş adamı Burak Karabacak eve geldiğinde, kasasının açık olduğunu gördü ve hemen polise haber verdi. Eve gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Büro ekipleri görüntülerde daha önceden başka suçlardan gözaltına aldıkları Raul Turmanidze tanıdı. 60 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Raul Turmanidze'nin yanındaki suç ortağı vatandaşından ayrılarak, önce minibüse, ardından metrobüse, daha sonra tekrar minibüse bindiği tespit edildi. Güvenlik kamerası takibi sürdürüldü ve Raul Turmanidze'nin en son görüntüsünün Esenyurt'da bir eve girdiği belirlendi. Evde yapılan operasyonda gözaltına alınan Raul Turmanidze, sorgusunun ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç ortağı vatandaşı aranıyor. Raul Turmanidze geçen yıl Haziran ayında da yine vatandaşı 3 kişi ile hırsızlıktan gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bir kısmı evde bulunan para, ziynet eşyaları iş adamına teslim edildi.

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