HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsız alarmında bekçiler tuvalet penceresinden içeri girdi

Hırsız alarmında bekçiler tuvalet penceresinden içeri girdi

22.11.2020 23:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hırsız ihbarı polisi alarma geçirdi.

Aksaray’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hırsız ihbarı polisi alarma geçirdi. Binadaki bazı oda ışıklarının yanıp söndüğünü gören polis ekipleri, silahları çekip bölgeyi abluka altına alırken, kapısı kilitli binaya bekçiler tuvalet penceresinden girdi.
Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsız ya da hırsızların Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında olduğu ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve mahalle bekçileri binanın dışında araştırma yaparken, 2. katta bazı odaların ışıklarının yanıp söndüğünü fark eden ekipler silahları çekip ellerindeki fenerlerle binanın etrafını sardı. Eski hastane binasının ikiye bölünüp bir tarafı Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne tahsis edilen ve içeriden çekilen duvarla ikiye bölünen Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasına giremeyen bekçiler, polisler etrafı sardığı sırada binaya tuvalet penceresinden giriş yaptı. İçeriyi didik didik arayan bekçi ve polis ekipleri her hangi bir olumsuzluğa rastlamazken, yapılan incelemelerin ardından ekipler normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kesinlikle sokakta konuşmam''Kesinlikle sokakta konuşmam'
‘Mıknatıs Adam’ yetenekleriyle sınır tanımıyor‘Mıknatıs Adam’ yetenekleriyle sınır tanımıyor
Kuaför, restoran, kafe ve berberler kapanıyor mu?Kuaför, restoran, kafe ve berberler kapanıyor mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

Koronavirüs tablosunda tedirgin eden artış

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Bursa'da kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı: Senin adın ne?

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yozgat’ta bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Bahisle köpek dövüştüren 8 kişi gözaltına alındı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 12 bin TL ceza

İzmir'de yaşayan ‘Mıknatıs Adam’ yetenekleriyle sınır tanımıyor

‘Mıknatıs Adam’ yetenekleriyle sınır tanımıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.