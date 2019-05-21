Hırsız anne kız darp edilerek saçları kesildi

Meksika’nın Tapachula şehrinde daha önce de hırsızlık yaptığı bilinen anne ile kızı yeniden yakayı ele verince çevredeki esnaf tarafından darp edilerek saçları kesildi.

Meksika’nın Tapachula şehrindeki San Juan pazarında daha önce de hırsızlık yapıp yakalanan anne kız tekrar suçüstü yakalandı. Öfkelenen pazar esnafı ise olay yerinde toplanarak, 2 kadını polise vermenin işe yaramadığını söyleyip anne kızı darp etmeye başladı. Anne kızın darp edilmesinden sonra dükkan sahiplerinden biri eline makas alarak kadınların saçlarını kesmeye başladı.

Yerel basın 2 kadının bir suç çetesine üye olduğunu ileri sürerken, olay yerine sadece 300 metre uzaklıkta olan polis karakolundan müdahalede bulunulmadı.



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