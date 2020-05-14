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Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da geçtiğimi hafta sonu yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Geçtiğimi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kimsenin olmamasını fırsat bilen bir kişi dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kapağını açarak dondurma çaldı. Bu sırada zanlının dondurma alındığını gören çocuklar, hırsızın elindeki dondurmayı zanlının elinden alarak tekrar dolaba bıraktı.

Olay, Yenişehir ilçesi Alipınar Köprüsü yanındaki bir büfede pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarı çıkan hırsız, bir dükkanın önünde bulunan dondurma dolabının kapağını zorlayarak içindeki dondurmalardan aldı. Zanlıyı gören çevredeki çocuklar, şahsın peşinden giderek çaldığı dondurmaları alıp dolaba geri bıraktı. Bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Dükkan sahibi Mehmet Tavacıoğlu, maddiyat peşinde olmadığını kaydederek kendisine yapılanların başka bir esnafa yapılmaması için bu durumu gündeme getirdiğini söyledi. Tavacıoğlu, "Geçtiğimiz pazar sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün, evimizde otururken telefonum çaldı. Bizim mahallenin gençleri hırsızın birinin dondurma dolabından dondurma çaldığını söyledi. Dondurmaları çalarken seslenip neden çaldığını sormuşlar, hırsız da dondurmaları bırakıp kaçmış. Sağ olsunlar bizim mahallenin gençleri duyarlılar, dondurmaları getirip dolaba tekrardan bırakmışlar ve haber verdiler. Kapalı olduğumuz günlerde zaten mağdur oluyoruz. Hangi yüzle, akla böyle hırsızlık yapıyorsunuz. Sadece onu ifşa etmek ve deşifre olmasını istiyorum. Bana yaptı başka esnaf arkadaşıma yapmasın. Tek isteğim bu ben maddiyat peşinde değilim, o dondurmaları o çocuklara ısmarladım, duyarlıklarından dolayı. Geleceğimizin nesilleri çocuklarımızdır" dedi. (İHA)

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