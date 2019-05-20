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Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayıplara karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 04:01 | Son Güncelleme

Erzincan'da çalınan bir otomobil, hırsızlık zanlısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi - Aracıyla kaza yapıldığını öğrenince şaşkınlık yaşayan otomobil sahibi Mehmet Yeşilbaş: - "Polis ekipleri kayıtlı telefonumdan bana ulaşarak otomobilimin kaza yaptığını söylediler. O ana kadar aracımın evimin önünde park halinde olduğunu düşünüyordum"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da park halindeyken çalınan bir otomobil, hırsızlık zanlısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken aracıyla kaza yapıldığını polisten öğrenen otomobil sahibi, şaşkınlık yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yeşilbaş'a ait 24 AP 532 plakalı otomobil, Başbağlar Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından "düz kontak" yapılarak çalındı.

Kentte araçla bir müddet seyir halinde olan şüpheli, Dedekorkut Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili devirdi. Kazanın ardından bir şüphelinin araç içerisinden çıkarak bölgeden uzaklaştığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ters dönen araçta yaptıkları incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

- Aracının çalındığını polis ekiplerinden öğrendi

Plakadan sorgu yapan ekipler, araç sahibi Mehmet Yeşilbaş'a ulaşarak kaza yapan otomobilinin yanına gelmesini istedi. Şaşkınlık geçiren araç sahibi otomobilini en son evinin önünde park halinde bıraktığını ve uyumak için evine çıktığını söyleyerek kazadan haberi olmadığını belirtti.

Ekipler tarafından olay yerine getirilen Yeşilbaş, hurdaya dönen aracının başında şaşkınlık yaşadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise devrilen araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Yeşilbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilini gece evinin bahçesine park ettiğini ve ardından istirahat etmek için evine çıktığını ifade etti.

Kendisinden başka aileden herhangi birisinin aracı kullanamayacağını aktaran Yeşilbaş, "Eşimle birlikte köye gitmiştik, saat 23.00 sıralarında evimize döndük. Ben istirahat etmek için evime gittim ve uyudum. Polis ekipleri kayıtlı telefonumdan bana ulaşarak otomobilimin kaza yaptığını söylediler. O ana kadar aracımın evimin önünde park halinde olduğunu düşünüyordum." dedi

- "Bir şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı"

Görgü tanıklarından Murat Eygül ise evinde oturduğu sırada bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "Evde oturduğum sırada bir gürültü duydum. Bunun üzerine pencereden dışarıya baktığımda bir otomobilin ters döndüğünü ve içerisinden genç bir kişinin çıkarak hızlıca olay yerinden ayrılıp tren garına doğru koştuğunu gördüm. Kazanın ardından polis ekiplerine haber verdim. Kaza yerinden ayrılan şüphelinin durumunun ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Kaza sonrası polis ekipleri zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

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