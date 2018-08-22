Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

İngiltere’nin başkenti Londra’da motosikletli 3 hırsız, bir binaya girmek üzere harekete geçti. Binanın önünde duran hırsızlardan ikisi, araçtan inerek camı tuğla atıp kırmaya çalıştı. Ancak bir anda hedef şaşıran hırsızın fırlattığı tuğla, arkadaşının başına isabet etti.
Adam aldığı darbeyle yere yığılırken, diğer şüpheliler ise gürültüye koşan güvenlik görevlisini görünce kaçarak ortalıktan kayboldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü sosyal medyada da yayılınca binlerce kişi tarafından izlendi.
Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması
ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!
Tuvalet görevlisi üstüne çamaşır suyu döktü!
Garajdan çıkanlara inanamadı!
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum