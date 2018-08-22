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Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 22.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Londra’da girmek istedikleri binanın camını tuğlayla indirmeye çalışan hırsız, hedef şaşırınca arkadaşının kafasını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da motosikletli 3 hırsız, bir binaya girmek üzere harekete geçti. Binanın önünde duran hırsızlardan ikisi, araçtan inerek camı tuğla atıp kırmaya çalıştı. Ancak bir anda hedef şaşıran hırsızın fırlattığı tuğla, arkadaşının başına isabet etti.

Adam aldığı darbeyle yere yığılırken, diğer şüpheliler ise gürültüye koşan güvenlik görevlisini görünce kaçarak ortalıktan kayboldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü sosyal medyada da yayılınca binlerce kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Londra hırsız ingiltere

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