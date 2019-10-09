HIRSIZ EVDE KARŞILAŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını kesti. Bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yakınları kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Hırsızın evdeki altın bilezikleri çaldığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yei

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşlarla röp

