HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

04.09.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün gece evine giren hırsız tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında hırsızın kolundan yaraladığı 22 yaşındaki Ali Burcan’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsız evine girdiği adamı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Hamdi sokakta yaşandı.

İddiaya göre, ev sahibi Fikret Altınsoy (60), balkonda otururken evinin bahçesinde bulunan dededen kalma kullanılmayan eski evden ses geldiğini fark etti. Yanına 22 yaşındaki yeğeni Ali Burcan’ı da alan Altınsoy, bahçeye inip eski eve geçtikleri sırada hırsızla karşı karşıya geldi.

KALBİNE ALDIĞI BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Hırsızı yakalamak isteyen dayı yeğen bir anda şüpheli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Altınsoy kalbine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanıp yere yığılırken, Ali Burcan ise kolunda derin kesik oluştu. Bıçaklı hırsız dayı ve yeğenini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altınsoy ve Burcan, 112 ambulansıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamadı. Kolunda derin kesik oluşan Burcan ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Altınsoy ise dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"BURAYI HIRSIZLAR MESKEN TUTTU"

Amcası hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürülen Tamer Altınsoy ise, "Burası eski bir bina. Şu anda kimse kalmıyor. Dededen kalma bir ev olduğu için satmadık. Tehlike oluşturan merdivenlerden girişlerini kapattık. Son zamanlarda hırsızlar dadandı. Evlerin camlarını, kapılarını betonla kapattık. Kimse girmesin diye. Dün akşam da ses duyuluyor sonrasında amcamla beraber geliyorlar. İçeriye giren bir tane hırsız ya da madde bağımlısı ilk olarak amcama saldırıyor. Kalbine bıçak saplıyor. Yeğenim gene aynı bıçakla kolundan yaralandı. Biz bir an önce bu merdivenli yolun yıkılmasını istiyoruz. Belediyeye şikayette bulundum. Bu yolun yıkılması lazım diye. Bu yol bize sıkıntı açıyor. Mahallemize hırsızlar dadandı. Bütün evlere kamera koyduk. Hiç değilse Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bu mahalledeki bekçi sayılarını artırıp buranın güvenini sağlarlarsa çok mutlu oluruz" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TLSel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

İlk kez duyacaksınız! "Koronaya karşı etkili olabilir"

İlk kez duyacaksınız! "Koronaya karşı etkili olabilir"

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım saatlik yol 5 dakikaya iniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım saatlik yol 5 dakikaya iniyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.