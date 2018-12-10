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Hırsız, girdiği evde düşürdüğü cep telefonunu almaya gelince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir eve giren hırsız, ev sahibinin uyandığını fark edip kaçarken düşürdüğü cep telefonunu aramak için geri dönünce polisler tarafından yakalandı.

Hırsız, girdiği evde düşürdüğü cep telefonunu almaya gelince yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de bir eve giren hırsız, ev sahibinin uyandığını fark edip kaçarken düşürdüğü cep telefonunu aramak için geri dönünce polisler tarafından yakalandı.
Olay, merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat N., hırsızlık amacıyla H.S.’nin evine gece geç saatlerde girdi. Evden dizüstü bilgisayar ve bazı elektronik eşyaları çalan hırsız, ev sahibinin uyandığını görünce paniğe kapılıp kaçtı. Ev sahibi de hırsızın peşinde koşturmaya başladı. Bu sırada kaçan hırsız cep telefonunu düşürdü. Hırsızın cep telefonunu bulan ev sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede hırsızın evin penceresindeki korkuluk demirini sökerek buradan girdiği belirlendi. Evdeki araştırmasını yapan polis, çevrede dolaşan birini fark etti. Durdurduğu Ferhat N.'yi sorgulayan ekipler, zanlının cep telefonunu kaybettiğini söylemesi üzerine gözaltına aldı.
İfadesi alınan zanlı hırsızlık yaptığını itiraf ederken, çaldığı bir dizüstü bilgisayar, elektronik malzemeler ile 1 erkek gömleği, 4 çorap, 1 metal çakmak ve sigara tabakası ev sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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