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Hırsız ihbarı Bursa Polisi’ni harekete geçirdi

02.12.2020 09:14 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 2. katına hırsız girdiği ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler çatıdan eve girdi, ama evde ne hırsızlık olayına ne de hırsıza rastlandı.
Olay Burhaniye Mahallesi 1. Arzu Sokakta meydana geldi. Ev sahibinin yurt dışında olduğu 3. katlı binayı kontrole gelen yakınları kapıyı anahtarla bir türlü açamadı. Camların açık olmasından dolayı evde hırsız olacağından şüphelenen ev sahibinin yakınları durumu polise ihbar ettiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen Yunus ekipleri evin etrafını çevirdi. Ardından açık olan camdan çatıya çıkan polis ekipleri eve girdi. Ancak yapılan incelemede ne hırsıza ne de hırsızlık olayına rastlandı. Açılmayan kapının arkadan kitlendiği için açılmadığı tespit edildi. Polis ekipleri binayı ve evi didik didik aradıktan sonra normale döndü. Eve hırsızlık olmaması ev sahibi yakınlarına derin bir nefes kaldırdı.

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