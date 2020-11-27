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  4. Hırsız ile polis arasında nefes kesen anlar kameraya yansıdı

Hırsız ile polis arasında nefes kesen anlar kameraya yansıdı

27.11.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracı çalan şahıs ile jandarma ve polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracı çalan şahıs ile jandarma ve polis arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracı çalan hırsız kaçamayacağını anlayınca otomobili bırak kaçtı.
Olay Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Adem Orhan akşam saatlerinde arabasını evinin önüne park etti. Sabah kalktığında ise park ettiği yerde arabasını bulamadı. Orhan soluğu emniyette aldı. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş ekipleri her yerde çalınan arabayı aradı. Aracının izini Cerrah Mahallesinde bulan polisler arabayı takibe aldı. Polislere destek olmak için jandarma ekipleri de geldi. Otomobil çalan şahıs jandarma ve polisleri fark edince hızla kaçmaya başladı. İkazlara rağmen şahıs şekilde Çeltikçi yolundaki tarlalık alanına daldı. Polis ve jandarmadan kaçamayacağını anlayan hırsız yolun bittiği yerde arabayı bırakıp kaçtı. Çevrede yapılan aramda şahsa ulaşılamadı. Çalınan araç ise olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine teslim etti. Araç sahibi emeği geçen polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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