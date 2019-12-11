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Hırsız kaçarken kimliğini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği evden bilgisayar kasası, matkap, tencere gibi malzemelerle çalan 3 hırsızdan birini ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta girdiği evden bilgisayar kasası, matkap, tencere gibi malzemelerle çalan 3 hırsızdan birini ev sahibi Ramazan Aydoğar yakaladı. Yakalanan hırsız, ev sahibinin tuttuğu montunu çıkararak kaçtı. Kaçan hırsızın geride kalan montundaki incelemede ise kimliği bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Sakarya Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Aydoğar'ın ardiye olarak kullandığı evine kimliği belirsiz 3 kişi girdi. Evden buldukları bilgisayar kasası, matkap ve tencere gibi çeşitli malzemeleri çuvala dolduran hırsızlar duvardan atlayıp kaçmaya başladı.
KURTULMAK İSTERKEN KİMLİĞİNİ BIRAKTI
Bu sırada camide olan Ramazan Aydoğar, evden çıkarken fark ettiği hırsızların koşarak peşlerine düştü. Kovalamaca sonunda Aydoğar, hırsızlardan birini yakaladı. Hırsız, montunu çıkararak Aydoğar'ın elinden kurtulmayı başardı, çuvalı da bırakarak hızla kaçmaya başladı. Ramazan Aydoğar tekrar hırsızın peşinden düştü ama yakalamayı başaramadı. Olay yerine dönen Ramazan Aydoğar polisten yardım isterken, kontrol ettiği montun cebinden hırsızın kimliği çıktı.
'AYNI HIRSIZI 5 AY ÖNCE DE ELİMDEN KAÇIRDIM'
Ramazan Aydoğar, hırsızların 2'sinin ocuk yaşta olduğunu, çuvalla kaçtıklarını görünce peşlerine düştüğünü söyledi. Aydoğar, "Peşlerinden koştum ve birini yakaladım. Benim tuttuğum montunu çıkararak tekrardan kaçtı. Peşinden koştum yakalayamadım, geldim montunu aldım. Baktım cebinde kimlik var Suriye uyruklu Ali diye bir şahıs. Ondan sonra 155'i arayıp polis çağırdım. Daha önce de evimden hırsızlık gerçekleşti ve yine aynı şahıstı. Yaklaşık 5 ay önce de yakaladım ama onda da elimden kaçırmıştım. Üzerinde yine aynı mont vardı" diye konuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, evde ve çalınan eşyaların bırakıldığı sokakta incelemelerde bulundu. Polis, monttan çıkan kimlikten yola çıkarak hırsızı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

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