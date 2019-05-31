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Hırsız kaçtı polis kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 23:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sabah saatlerinde yaklaşık 4 eve giren hırsız suçüstü yakalandı.

Zonguldak’ta sabah saatlerinde yaklaşık 4 eve giren hırsız suçüstü yakalandı. Para ve takı çalarken yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık yapmak için yaklaşık 4 eve giren O.D., sabah erken saatlerde bir eve girerken çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı yakalamaya çalıştı. Olay yerinden uzaklaşan hırsız polis ekipleri tarafından kömürlükte kıskıvrak yakalandı. Suçüstü yakalanan hırsızın üstünden takı, ziynet eşyası ve belli bir miktar para çıktı. Gözaltına alınan O.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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