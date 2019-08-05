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Hırsız kız kardeşler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kayseri’de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U.

Hırsız kız kardeşler yakalandı

Kayseri’de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U. (17) bir eve girmek üzereyken ekiplerce suçüstü yakalandı. Yakalanan E.U. ve Ş.U.’nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü.

Hırsız kız kardeşler yakalandı

Hırsız kız kardeşler yakalandı

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