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Hırsız, önce güvenlik kamarasına sonra polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir internet kafede iş yeri sahibinin telefonunu çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesinde bulunan bir internet kafede meydana geldi.

Elazığ’da bir internet kafede iş yeri sahibinin telefonunu çalan şüpheli önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Mimar Faruk Caddesinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 kapsamında denetim yapan polisler, Murat Gürocak’a ait internet kafeye geldi. Ekiplerin geldiğini gören Gürocak, elindeki cep telefonunu masaya bırakarak işlemler için ilgilenmeye başladı. Bu sırada oturduğu masadan kalkan şahıs, soğuk kanlılıkla 2 bin 700 lira değerindeki cep telefonunu alarak cebine attı. Bir süre telefonunu arayan fakat bulamayan Gürocak, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Kayıtlarda telefonunun çalındığını gören Gürocak, durumu polise aktardı. Polis, kamera görüntülerini inceleyerek şahsı tespit etti. Şüphelinin K.Ş. olduğunu belirleyen polis kısa sürede şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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