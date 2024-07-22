Hırsız “Örümcek adam” gibi otele tırmandı! Olay anbean kameraya yansıdı

İstanbul Beyoğlu’nda Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir hırsız, bir otelin ikinci katına gözüne kestirerek ‘örümcek adam’ gibi yukarıya tırmandı. Şahıs ardından girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı. O anlarda ise kameralara yakalandı.

KORKULUKLARDAN TIRMANDI

Bir diğer hırsızlık vakası ise İstanbul’un Gültepe Mahallesi’nde dün saat 07.00 sularında yaşandı. Sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı.

Ancak içeriye giremeden aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır