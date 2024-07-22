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  4. Hırsız “Örümcek adam” gibi otele tırmandı! Olay anbean kameraya yansıdı

Hırsız “Örümcek adam” gibi otele tırmandı! Olay anbean kameraya yansıdı

22.07.2024 10:08
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22.07.2024 10:08
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İstanbul’daki bir hırsızlık olayını duyanlar şaşkına uğradı. Sabah saatlerinde bir otel odasına girmek isteyen hırsız, ‘örümcek adam’ gibi otelin beton duvarlarına tırmandı. Olaya tanıklık edenler ise şaşkınlık içinde kamera kaydına aldı.

İstanbul Beyoğlu’nda Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir hırsız, bir otelin ikinci katına gözüne kestirerek ‘örümcek adam’ gibi yukarıya tırmandı. Şahıs ardından girdiği odadan çanta çalarak aşağıya attı. O anlarda ise kameralara yakalandı.

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KORKULUKLARDAN TIRMANDI

Bir diğer hırsızlık vakası ise İstanbul’un Gültepe Mahallesi’nde dün saat 07.00 sularında yaşandı. Sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı.

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Ancak içeriye giremeden aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız örümcek adam
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