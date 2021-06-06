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Hırsız rahatlığıyla 'pes' dedirtti!

06.06.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da park halindeki otomobilin üzerinde bulunan brandayı çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Otomobilin alarmının ötmesine bile aldırış etmeden hırsızlığa devam eden kişinin rahatlığı 'pes' dedirtti.

Hırsızlık olayı dün gece 03.20 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2269 sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta park halinde ve üzeri brandayla örtülü bir aracı gözüne kestiren kimliği belirsiz kişi, otomobilin yanına yanaştı.

RAHATLIĞI 'PES' DEDİRTTİ!

Brandayı otomobilin üzerinden almaya çalışan kişi, tam eylemini gerçekleştirdiğini sandığı anda otomobilin alarmı öttü. İstifini bozmadan brandayı araçtan kurtarmaya çalışan hırsızı, alarmın ötüşü tedirgin etmedi. Hırsızlık şüphelisi, brandayı aldıktan sonra yürüyerek gözlerden kayboldu.

SABAH UYANDIĞINDA FARK ETTİ

Sabah uyandığında aracının brandasını göremeyen sürücü ise, güvenlik kameralarını incelediğinde acı gerçekle yüzleşti.

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(İHA)

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