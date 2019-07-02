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Hırsız sandı, sapık çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Antalya’da, korkuluğun bulunmadığı mutfak penceresinden eve giren şahıs, 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Hırsız sandı, sapık çıktı

Antalya’da, korkuluğun bulunmadığı mutfak penceresinden eve giren şahıs, 57 yaşındaki kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Kadının karşı koyup çığlık atmasıyla panikleyen adam, kadını karnından bıçaklayıp kaçtı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah 06.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’nde bir gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle birlikte yaşayan 57 yaşındaki Nebahat A., korkuluksuz mutfak penceresinden içeriye giren kimliği belirsiz bir kişiyle burun buruna geldi. Şahsın hırsız olduğunu sanan Nebahat A., cüzdanındaki bin lirayı almasını söyledi. İddiaya göre ise şahıs, "Paranı değil, seni istiyorum" diyerek kadına tecavüz etmeye kalkıştı.

Komşuları kanlar içerisinde buldu
Nebahat A.’nın çığlık atması üzerine panikleyen adam, kadını karnından bıçaklayarak girdiği pencereden kaçtı. Sesi duyup eve gelen komşuları, Nebahat A.’nın kanlar içerisinde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları ağır yaralı Nebahat A.’yı Kepez Devlet Hastanesine götürdü.

Bir yıl önce de aynı pencereden hırsız girmiş
Öte yandan, Nebahat A.’nın evindeki tüm kapı ve pencerelerinde demir korkuluğun bulunduğu ancak mutfak penceresinde bulunmadığı gözlendi. Komşularından edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce aynı pencereden hırsızların içeriye girip gündelik temizlik işiyle uğraşan kadının televizyonunu çaldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin 20 yaşlarındaki saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

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