HABER

Hırsız sandılar, geyik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:45 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri evde hırsız yerine bir geyikle karşılaştı.ABD’nin Teksas eyaletinde evinin camının kırıldığını duyan ev sahibi kadın, hırsızlık şüphesiyle polise haber verdi.

ABD’nin Teksas eyaletinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri evde hırsız yerine bir geyikle karşılaştı.
ABD’nin Teksas eyaletinde evinin camının kırıldığını duyan ev sahibi kadın, hırsızlık şüphesiyle polise haber verdi. Kendisini de dolabın içine kapatan ev sahibi beklemeye başladı. Kısa süre içerisinde eve gelen polis ekipleri, operasyon düzenledikleri evde geyikle karşılaştı.
İzleyenleri gülümseten görüntülerde polis memurunun silahını doğrulttuğu geyik yara almadan kurtuldu. Görüntülerde polis memurunun “Bu bir geyik, bu bir geyik, bu bir geyik!” şeklinde bağırdığı duyuluyor. Korkudan evin içinde sağa sola kaçışan geyiği polis ekipleri dışarı çıkardı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Taşova’da trafik kazası: 6 yaralıTaşova’da trafik kazası: 6 yaralı
Tarla ilaçlarken hayatını kaybettiTarla ilaçlarken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.