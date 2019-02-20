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Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Pittsylvania şehrinde meydana gelen olay polisleri alarma geçirdi. Bir silah mağazasının duvarını kamyonla geri geri gelerek yıkmaya çalışan hırsızlardan biri aracın dışında bulunan kişiyi duvarın altında bıraktı.

Duvarın önce bir kısmını yıkan ardından da suç ortağının olduğu kısmı yıkan hırsız, ortağının başarısız olması üzerine kendi devreye girdi. Bakın sonrasında neler yaşandı?

Duvarı yıktı!

ABD'de bir silah mağazasını soymak isteyen hırsızlar, kamyonla duvarı kırıp içeri girdi ancak mağazanın içinde silah bulamayınca kaçmak zorunda kaldı. Kamyon ile duvarı yıkmaya çalışan hırsızlardan biri, duvarı az daha arkadaşının üzerine yıkıyordu. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Pittsylvania şehrinde meydana geldi. Hırsızlar bir otomobil ve kamyon ile yerel saatle 05:00'te silah mağazasının önüne geldi. Kamyon sürücüsü geri geri gelerek mağazanın duvarının bir bölümünü yıktı.
Otomobildeki hırsızın araçtan inerek, oluşan boşluktan içeri girdiği sırada, kamyon sürücüsü bir manevra daha yaptı ve içerideki hırsızın bulunduğu alanı yıkmaya çalıştı. Aldığı darbe ile 2 metre ileri uçan hırsız, ayağa kalkarak kamyona doğru yürümeye çalıştığı sırada, kamyon bir kez daha duvara çarptı.
O anlardan canını zor kurtaran hırsız, üstünü topladıktan sonra araca geçti ve bu kez kamyondaki hırsız elinde bir kutu ile içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan ve silah arayan hırsız ardından yine aynı kutuyla araca binerek kaçtı.
Mağaza sahibi Joshua Jennings, telefonuna gelen alarm ikazı sonrası olay yerine hareket ettiğini; polis ile beraber incelemeye katıldığını; hırsızların 'eli boş' döndüğünü söyledi. Mağaza içinde kilitli konteynerlerin bulunduğunu söyleyen Jennings, silahları burada sakladıklarını, mağaza içinde görünen noktalarda silah bırakmadıklarını belirtti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
ABD silah hırsız

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