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Hırsızdan ilginç savunma Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Hırsızdan ilginç savunma: Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz KOCAELİ'nin Derince ilçesinde daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel aparatla açıp evlere girip değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 1'i erkek 7 şüpheli yakalandı.

Hırsızdan ilginç savunma: Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel aparatla açıp evlere girip değerli eşyaları çaldıkları iddia edilen 1'i erkek 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz" dedikleri öğrenildi.
Olay Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden belirledikleri evlerin kapı dillerini kendi ürettikleri özel plastik aparatla açıp eve girdikleri iddia edilen şüpheliler, girdikleri evde değerli eşya bulamadan evden ayrıldı. Ev sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından eve giren şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan bir çok kaydı bulunan 1'i erkek, 7 kişinin kimliğini belirledi. Kullandıkları otomobilin plakasını tespit ederek takibe alan polis ekipleri, otomobili Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurarak E.S.(32), Y.G.(23), Y.S.(28), Ö.B.(17), Ş.G.(33), D.B.(21), ve R.S.(32)'yi gözaltına aldı. Araç içerisini ve şüphelilerin üzerini arayan polis ekipleri 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet mermi, 2 adet kendi tasarladıkları kapı açma aparatı, 3 altın kolye ve 13 adet çift küpe ele geçirdi. İfadelerinde "Dolar bizi de etkiledi, kimsenin evinde dolar bulamıyoruz." dedikleri öğrenilen hırsızlar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
-Hırsızların asayiş şube müdürlüğünden çıkarılarak adliyeye götürülmesi
Alişan KOYUNCU-Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

(Tür: Yurt)

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