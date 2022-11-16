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Hırsızdan mahalleliye: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz

16.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen hırsızlık olayında branda altındaki motosikletten parçalar çalan hırsız, farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Mahalleli tarafından fark edilerek engellenen şüpheli, “Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz” diye tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızdan mahalleliye: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Sokaktan uzaklaşan şahıs akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

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“BİR PARÇA ÇALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ”

Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, “Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz” diye tepki gösterdi. Pişkin hırsızın tepkisi “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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Hırsız

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