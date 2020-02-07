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Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 01:16 | Son Güncelleme

Başakşehir'de lüks bir siteye hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen bir kişi, kaçarken kendisine engel olmak isteyen başka bir kişiyi silahla iki el ateş ederek vurdu. Başına isabet eden mermilerle ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.15 civarında Bahçeşehir Tahtakale Mahallesi Fırat Caddesinde bulunan lüks bir sitenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla siteye girdiği iddia edilen bir kişi fark edilince kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaçan şüpheliyi fark eden Sancar İhsanov, ona engel olmak istedi. İkili arasında kısa süren boğuşmanın ardından iki el silah sesi duyuldu.

Saldırganın silahından çıkan mermiler İhsanov'un başına isabet etti. Şüpheli, bir anda kanlar içinde yerde kalan yaralıyı bırakıp kaçmaya başladı. Boğuşma sırasında saldırganın kullandığı silahın namlusu gövdeden çıkarak olay yerinde düştü. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri delilleri incelemek üzere muhafaza altına aldı.

YAN TARAFTAKİ MARKET CAMINA DA İSABET ETTİ

Boğuşma sırasında saldırganın sıktığı mermilerden biri yan tarafta bulunan bir marketin vitrin camına isabet etti. İçerideki bir sandalyeye isabet eden kurşundan yaralanan olmazken vitrin camı boydan boya çatladı. Yaralanan İhsanov olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçarak uzaklaşmak isteyen saldırganı polis ekipleri havaya ateş ederek durdurmaya çalıştı. Ancak 'dur' ihtarlarına uymayarak kaçan şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"YERDE BOĞUŞTUKLARINI GÖRDÜM, SONRA İKİ EL SİLAH SESİ GELDİ"

Olayın yaşandığı yerdeki bir iş yerinde çalışan ve yaşananlara tanık olan Azer Karahan, “Hırsızmış herhalde boğuşuyorlardı yerde, silah sesi geldi iki el, yerde boğuşurken silah sıktı. Engellemeye çalışıyordu, iki el ateş ettikten sonra aşağı doğru kaçtı. Polisler de peşine düştü zaten" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Olaydan sonra şüphelinin kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca zanlının öğle saatlerinde hırsızlık yapmak amacıyla lüks site etrafında keşif yaptığı ve bu sırada yemek yediği görüntüler restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

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