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Hırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Hırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemi

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.
Kartal Cevizli'de önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkânındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, önce kasadaki paraları ardından bahşiş kutusunu açıp içindeki paraları aldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Toplam Bin 500 lirayı alan hırsız daha sonra geldiği gibi pencereden çıkarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI
Dönercideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkânın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor. Kutuyu açamayan hırsız, dükkânda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor.

Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi Cevat Küçükali şunları söyledi: "Gece saat 3 sıralarında ellerine kadın çorabı giymiş bir arkadaş, yan camdan buraya geliyor. Kasayı boşaltıyor. Garsonların bahşiş kutusunu boşaltıyor. Toparlıyor ve 3 dakika içinde çıkıp gidiyor. 3 dakika bile sürmüyor" Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Hırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemiHırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemiHırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemiHırsızı parmak izine kadın çoraplı önlemi

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