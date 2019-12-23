HABER

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 20:20 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.

Elazığ’da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.
Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D’yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D’nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4)İzmir'de 60 saatlik su kesintisi (4)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! Tankerlerle su dağıtıldı

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.