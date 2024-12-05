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  4. Hırsızın adeta vicdanına oynadı! Bahçesindeki hareketliliği gören Hulusi Aydemir, “Evladım gel, sana iş vereyim, para vereyim”

Hırsızın adeta vicdanına oynadı! Bahçesindeki hareketliliği gören Hulusi Aydemir, “Evladım gel, sana iş vereyim, para vereyim”

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.12.2024 13:07
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Edirne’de hırsızlar 2 bahçeye girerek buldukları eşyaları çaldı. Hırsızlık mağduru Hulusi Aydemir, bahçesine giren hırsıza şaşırtıcı bir teklifte bulundu: "Gel pişman ol, sana iş vereyim, elimden gelen yardımı yaparım!" dedi.

Hırsızın adeta vicdanına oynadı! Bahçesindeki hareketliliği gören Hulusi Aydemir, “Evladım gel, sana iş vereyim, para vereyim”

Edirne'de 2 bahçeye dadanan hırsızlar, bahçelerin kapılarını kırarak birçok malzeme çaldı. Mağdur olan bahçe sakinleri, hırsızların birçok malzemelerini çaldıklarını belirtti. Jandarma ekipleri, hırsızları tespit etmek için olay yerinde inceleme yaptı.

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Edirneli vatandaşlardan Hulusi Aydemir, bahçesine giren hırsıza pişman olup gelmesini ve kendisine iş vereceğini belirtti.

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"İNŞALLAH BULUNUR"

Bahçesine giren hırsızın kendisini ve komşusunu mağdur ettiğini belirten Edirneli vatandaşlardan Hulusi Aydemir, “Hafta sonu ve tatil günlerimde kafamı dinlemek için bahçe almıştım. Bahçeme girmişler ve kapılar ile pençeleri kırmışlar. İçerde jeneratörüm, çim biçme makinesi, çapa makinesini çalmışlar. Aynı şekilde yan komşumun da bahçesine girmişler ve orada da hırsızlık olmuş ve zarar verilmiş. Jandarma ekipleri de burada gerekli incelemeleri yaptı. İnşallah hırsız bulunur” dedi.

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“KENDİNE YAKIŞTIRIYOR MU?”

Hırsıza seslenen Aydemir, “Kendisine yakıştırıyor mu? Gelsin iş vereyim. Yazık, günah. Para dese para vereyim, yani daha ne yapayım. Gelsin mağduriyetini bildirsin yardımcı olayım. Ama böyle çalmakla çırpmakla bir yere varamaz. O hırsız arkadaş gelsin ona iş vereyim. Ellimden gelen yardımı Allah katında yaparım önemli olan başkalarına zarar vermesin. Evladım, zararın neresinden dönersen kardır, gel. Evladım pişman ol gel, gerekeni ben yaparım söz” diye konuştu.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Edirne Bahçe
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