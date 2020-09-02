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Hırsızın deposundan 230 adet cep telefonu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş polisi, bir hırsızın çalıntı malları sakladığı depoda 230 adet cep telefonu ile 12 adet tablet ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, önceki gece Yusuflar Mahallesi’nde telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi.

Kahramanmaraş polisi, bir hırsızın çalıntı malları sakladığı depoda 230 adet cep telefonu ile 12 adet tablet ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, önceki gece Yusuflar Mahallesi’nde telefon satışı ve tamiri yapılan bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Ara sokaktan iş yerinin arka kapı kilidini kıran kimliği meçhul şüpheli, çok sayıda telefon ve telefon malzemesini çalarak kayıplara karıştı. Çalınan telefonların bir kısmının müşterilere ait olduğu ve tamir için bu iş yerine bırakıldığı öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan onlarca kamerayı tek tek inceledi. Polis, önce şahsın eşkalini, sonra kimliğini belirledi. İsmi belirlenen şüpheli Osman Y. (26) takibe alındı. Çok sayıda suç kaydı olan şahsın çalıntı malzemeleri bir depoda biriktirdiğini tespit eden polis, kapısına köpek bağlanan adrese baskın yaptı. Depoda polisler poşetler içinde çalıntı 12 adet tablet bilgisayar, 116 adet akıllı cep telefonu, 3 adet tuşlu telefon, 111 adet arızalı akıllı cep telefonu, 149 telefon aksesuarı, çalıntı bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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