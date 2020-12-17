Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi

Antalya’da bir markete dadanan hırsız, içecek dolabından enerji içeceklerini çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Market sahibi o anları sosyal medyada ‘2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın” yazısıyla paylaştı.

Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesinde kimliği belirsiz bir hırsız, son iki gecedir bir marketin enerji içeceği dolabına dadandı. Marketin kapalı olduğu saatlerde içecek dolaplarının yanına gelen hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zincirle kitlenen enerji içeceği dolabının, kapısı ile zincir arasındaki boşluktan faydalanan hırsız, enerji içeceklerini yanında getirdiği poşete doldururken görüldü. 2 gündür enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibiyse duruma isyan etti.

“2 günde 600 TL zararım var”

Market sahibi, sosyal medyadan güvenlik kamerası görüntüsünü “ 2 gecedir enerji içeceği dolabını boşaltıyor. 2 günde 600 TL zararım var. Marketçilere sesleniyorum; enerji içeceği almayın” yazısıyla paylaştı.

