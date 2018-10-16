HABER

Hırsızın evini soyan hırsız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da organize şekilde hırsızlık yapan 17 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaşı küçük çocukları kullanarak evlerden 60 ayrı hırsızlık yaptıkları, şebeke elemanlarının toplam 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin Esenler'de daha önce 80 kez yakalanan F.K. adlı hırsızın da evine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızın, karakola giderek evine giren hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay önce başlatılan operasyonda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İzmir ve İstanbul’da tespit edilen adreslere 12 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskınlar sırasında liderliğini M.A.(25)’nın yaptığı 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, kol saatleri ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Eylemleri sırasında kiralık otomobiller kullanan çete üyelerinin eylemleri sırasında yaşı küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin apartman kapılarını seyyar satıcı olduklarını söyleyerek açtırdıkları daha sonra kimsenin olmayan dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Bazı olaylarda ise şüphelilerin balkonlardan tırmanarak, dairelere giriş yaparak kapıları açtıkları belirlendi.

60 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Daha önceden bir çok kez yakalanan şüphelilerin aralarında ev ve işyeri hırsızlığı ile otomobil hırsızlığı suçlarının bulunduğu 60 ayrı suç işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Bazı olayları güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin bazıları eve girerken diğerlerinin gözcülük yaptığı görüldü. Bir olayda ise kapıyı açtıramayan hırsızın balkon demirlerini kullanarak yukarı çıkışı kamera görüntülerine yansıdı.

HIRSIZIN EVİNDEN HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sırasında şüphelilerin Esenler’de hırsızlık için girdikleri bir evin ise başka bir hırsıza ait olduğu tespit edildi. Daha önceden hırsızlık suçundan 80 kez yakalanan F.K.(24) nın evinde meydana gelen hırsızlık olayından sonra karakola gelerek şikayetçi olduğu ve hırsızların yakalanmasını istediği belirtildi. Mağdur F.K.’nin polisteki geçmişinden dolayı, yalan söylediğini düşünen polis memurlarını güçlükle ikna ederek evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili zabıt tutturduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan aynı şebeke üyesi oldukları öğrenilen 5 şüphelinin ise ara operasyonlarla yakalanıp tutuklandığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan 11 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan 6 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye gönderildi. (DHA)

PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Engelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gittiEngelli gibi davranarak dilendi, yürüyerek gitti
İran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldüİran’da düşen Türk jetinin karakutuları böyle çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsız istanbul

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.