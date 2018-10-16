Hırsızın evini soyan hırsız!

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay önce başlatılan operasyonda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İzmir ve İstanbul’da tespit edilen adreslere 12 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskınlar sırasında liderliğini M.A.(25)’nın yaptığı 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, kol saatleri ve ziynet eşyaları ele geçirildi.



YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Eylemleri sırasında kiralık otomobiller kullanan çete üyelerinin eylemleri sırasında yaşı küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin apartman kapılarını seyyar satıcı olduklarını söyleyerek açtırdıkları daha sonra kimsenin olmayan dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Bazı olaylarda ise şüphelilerin balkonlardan tırmanarak, dairelere giriş yaparak kapıları açtıkları belirlendi.

60 AYRI HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Daha önceden bir çok kez yakalanan şüphelilerin aralarında ev ve işyeri hırsızlığı ile otomobil hırsızlığı suçlarının bulunduğu 60 ayrı suç işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Bazı olayları güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin bazıları eve girerken diğerlerinin gözcülük yaptığı görüldü. Bir olayda ise kapıyı açtıramayan hırsızın balkon demirlerini kullanarak yukarı çıkışı kamera görüntülerine yansıdı.