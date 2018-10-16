 HIRSIZIN EVİNİ SOYAN HIRSIZ, BAZADA SAKLANIRKEN YAKALANDI 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul'da organize şekilde hırsızlık yapan 17 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yaşı küçük çocukları kullanarak evlerden 60 ayrı hırsızlık yaptıkları, şebeke elemanlarının toplam 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.. Şüphelilerin Esenler'de daha önce 80 kez yakalanan F.K. adlı hırsızın da evine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Hırsızın, karakola giderek evine giren hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

BAZADA BÖYLE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2 ay önce başlatılan operasyonda hırsızlık yapan bir çeteye yönelik İzmir ve İstanbul'da tespit edilen adreslere 12 Ekim 2018 tarihinde baskın yapıldı. Baskınlar sırasında liderliğini M.A.(25)'nın yaptığı 17 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyesi B.Ö., yatak bazasının içinde saklanırken bulundu. Şüphelilerle birlikte 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, kol saatleri ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Eylemleri sırasında kiralık otomobiller kullanan çete üyelerinin eylemleri sırasında yaşı küçük çocukları kullandıkları öğrenildi. Şüphelilerin apartman kapılarını seyyar satıcı olduklarını söyleyerek açtırdıkları daha sonra kimsenin olmayan dairelere kapı kilitlerini kırarak girdikleri belirtildi. Bazı olaylarda ise şüphelilerin balkonlardan tırmanarak, dairelere giriş yaparak kapıları açtıkları belirlendi.