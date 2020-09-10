HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hırsızın girdiği yer pes dedirtti

Hırsızın girdiği yer pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kargo şubesine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı saklandığı yerde suçüstü yakaladı. Hırsızın yaklaşık 30 santim genişliğindeki camı kırarak içeri girmesi ise görenleri şaşırttı. İsminin M.T.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
10 yaşındaki Rasim'in feci ölümü10 yaşındaki Rasim'in feci ölümü
Pandemide tatil planları nasıl olmalı?Pandemide tatil planları nasıl olmalı?
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
CHP'de Öztrak pozitif çıkınca Kılıçdaroğlu'na korona testi yapıldı! Sonucu...
CHP'de Öztrak pozitif çıkınca Kılıçdaroğlu'na korona testi yapıldı! Sonucu...
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Diğer Haberler
PKK/KCK terör örgütü üyesi İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
İsa Özer MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki Rasim hayatını kaybetti
10 yaşındaki Rasim'in feci ölümü
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
İzmir'de belediye otobüsü alev topuna döndü
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
'Zatürre aşısı' dehşeti! 'Yok' denilince 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Macron' açıklaması
Macron'a tepki: 'Atanamayan Napolyon' mu?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.