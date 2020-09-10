Hırsızın girdiği yer pes dedirtti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir kargo şubesine hırsızlık için giren şahıs suçüstü yakalandı. Şahsın yaklaşık 30 santim genişlikteki camı kırıp içeri girmesi ise görenlere pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kargo şubesine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı saklandığı yerde suçüstü yakaladı. Hırsızın yaklaşık 30 santim genişliğindeki camı kırarak içeri girmesi ise görenleri şaşırttı. İsminin M.T.Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

