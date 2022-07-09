HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hırsızın kaçmaması için akılalmaz yöntem! "Milyonlarca insanın burada canı yanıyor"

Hırsızın kaçmaması için akılalmaz yöntem! "Milyonlarca insanın burada canı yanıyor"

09.07.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde geçtiğimiz gün kurulan semt pazarında iddiaya göre 2 kişi yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptı. Esnaf tarafından fark edilen hırsızların başına gelmeyen kalmadı. Önce esnaf tarafından darp edilen hırsızlar, daha sonra kaçmamaları için ağaca bağlandı. Olayı anlatan pazar esnafı Anıl Şen, "Milyonlarca insanın burada canı yanıyor" dedi ve emniyet güçlerine çağrıda bulundu.

Hırsızın kaçmaması için akılalmaz yöntem! "Milyonlarca insanın burada canı yanıyor"

Sultangazi'de pazarda yankesicilik yapan hırsızlara esnafın uyguladığı yöntem dikkat çekti. Yakaladıkları hırsızların hırçınlaştığını dile getiren pazarcı Anıl Şen, polis gelene kadar kaçmasınlar diye hırsızları ağaca bağladıklarını söyledi. Şen ayrıca yaşanan mağduriyetlere dikkat çekerek "Bu konu ile ilgili emniyet güçlerinin tedbirlerini biraz daha arttırmanın istiyoruz" diye konuştu.

sultangazide-yakaladiklari-hirsizi-agaca-bagladilar_5337_dhaphoto1

ESNAF FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz gün Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan pazarda meydana geldi. Pazara alışveriş için gelenlerin cüzdan ve cep telefonlarını yankesicilik yöntemi ile çalan iki kişi, pazarcı esnafının dikkatini çekti.

sultangazide-yakaladiklari-hirsizi-agaca-bagladilar_5337_dhaphoto2

ÖNCE MEYDAN DAYAĞINDAN GEÇTİLER, SONRA AĞACA BAĞLANDILAR

Fark edildiklerini anlayan iki şüpheli kaçmaya çalıştı. Kaçanlardan biri pazarcı esnafı tarafından yakalanırken, durum polise bildirdi. Esnaf tarafından dövülen kişi, polis gelene kadar kaçmasın diye iple ağaca bağlandı.

sultangazide-yakaladiklari-hirsizi-agaca-bagladilar_5337_dhaphoto5

"YAKALADIĞIMIZ KİŞİ HIRÇINLAŞTI"

Yaşananları anlatan pazarcı esnafından Anıl Şen şöyle konuştu:

"Pazara alışveriş için gelen 10-15 kişinin canı yandı. Esnaf olarak olaya müdahale ettik. Kimlerin hırsızlık yaptığını tespit ettik. İki kişiyi bulduk ve bunlar bizden kaçarken birini yakaladık. Yakaladığımız kişi kaçmaya çalıştı, hırçınlaştı. Kaçmaması için iple ağaca bağladık. Bizim amacımız hırsıza adalet dizginlemek değil, sadece tutup emniyet güçlerine teslim etmek. Polise de haber verdik. Bu olaylar pazarlarda çok sık oluyor. Esnaf olarak hırsızları burada barındırmak istemiyoruz. Milyonlarca insanın burada canı yanıyor. Bu konu ile ilgili emniyet güçlerinin tedbirlerini biraz daha arttırmanın istiyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus turistler yakayı ele verdi! Görüntüler şaşkına çevirdiRus turistler yakayı ele verdi! Görüntüler şaşkına çevirdi
Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!
Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan vetoSuriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Akaryakıtta bayram sürprizi! Motorin ve benzin…

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Anarşist kılıklı...

Bahçeli'den Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Anarşist kılıklı...

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.