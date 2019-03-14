HABER

Hırsızın parmak izine kadın çoraplı önlemi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK İSTANBUL,(DHA) Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı. Kartal Cevizli'de önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkânındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, önce kasadaki paraları ardından bahşiş kutusunu açıp içindeki paraları aldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Toplam Bin 500 lirayı alan hırsız daha sonra geldiği gibi pencereden çıkarak kayıplara karıştı. GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI Dönercideki hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkânın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor. Kutuyu açamayan hırsız, dükkânda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor. Hırsızlık olayı ile ilgili iş yeri sahibi Cevat Küçükali şunları söyledi Gece saat 3 sıralarında ellerine kadın çorabı giymiş bir arkadaş, yan camdan buraya geliyor. Kasayı boşaltıyor. Garsonların bahşiş kutusunu boşaltıyor. Toparlıyor ve 3 dakika içinde çıkıp gidiyor. 3 dakika bile sürmüyor Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERSaba Tümer'in bir de kardeşini görünSaba Tümer'in bir de kardeşini görün
11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu
Kocaeli’de 52 yaşındaki sürücü aracında ölü bulunduKocaeli’de 52 yaşındaki sürücü aracında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Çin'den 'dolar'a büyük darbe!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

Flaş sözler! İlleri tek tek sıralayıp 'patlama yapacağız' dedi!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

DSP lideri Aksakal: Birçok yeri alacağız

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'de dev eşleşmeler

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.