HABER

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Mersin’de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak kaçan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Mersin’de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak kaçan hırsız, önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Rahat tavırları ve yüzükleri aldıktan sonra yavaş kaçmasıyla dikkat çeken şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 farklı kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin A.H. olduğunu tespit eden ekipler, şahsı yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerinde yapılan operasyonlarda yakalanamayan şüpheliyi, güven timleri suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, yüzünü de tişörtüyle kapatarak, görüntü alınmasını engelledi.

Rahat tavırları pes dedirtti
Öte yandan, şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kuyumculara müşteri gibi gelen ve altınlara bakan şahıs, kuyumcunun boş anında yüzükleri çalarak, kaçıyor. Şahsın kuyumcularla konuşurken ve kaçarken rahat tavırları görenlere pes dedirtirken, kuyumcular olayın ardından şahsı yakalamak için koşuyor ancak başarılı olmuyor.

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Ormanda kesilen tomruk ölümüne neden olduOrmanda kesilen tomruk ölümüne neden oldu
Bolu’da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltıBolu’da, FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.