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Hırsızın rahatlığı ‘pes’ dedirtti

04.12.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde iç giyim mağazası işleten iki kardeş, karşı komşularının yanına gittiği sırada dükkanlarına hırsız girdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iç giyim mağazası işleten iki kardeş, karşı komşularının yanına gittiği sırada dükkanlarına hırsız girdi. Şüpheli, dükkanda biraz gezindikten sonra hem 200 TL para, hem de iç çamaşırı çaldı. Şüphelinin iş yerine girişi ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, rahat tavırları ise dikkat çekti.
Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi’nde bulunan iç giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Mehmet Coşar ve ablası, yolun karşısında bulunan komşularının yanına gitti. İkili, yaklaşık 10 dakikalığına dükkandan ayrıldıkları sırada, iş yerine ağzında cerrahi maske bulunan bir kişi girdi. Şüpheli, iş yeri sahibinin çantasındaki cüzdanda bulunan 200 TL para ile montunun cebine koyduğu iç çamaşırlarıyla iş yerinden ayrıldı.
Hırsızlık olayı yaşandığı sırada iş yerinin güvenlik kameraları kayıttaydı. Kamerada, iş yeri sahiplerinin karşı komşuya geçmesinin hemen ardından gelen şüphelinin işyerine girmesi, rahat bir şekilde gezinmesi, tezgahın arkasına geçip çekmeceleri karıştırması, çantayı bulup parayı alması, iç çamaşırlarının bulunduğu bölgeden montunun cebine iç çamaşırını koyması ve geldiği gibi çıkıp gitmesi yer aldı. Ayrıca, sahiplerin iş yerine geri döndükten sonra elektrik faturası ödemek için çantada parayı araması, parayı bulamayınca güvenlik kamerasını izleyerek, iş yerine hırsız girdiğini anlamaları da kameraya yansıdı.
“Elektrik parası için çantaya bakınca anladık”
İş yeri sahiplerinden Mehmet Coşar, ablasıyla birlikte karşı komşuya geçtiklerini belirterek, “Komşunun iş yeri, bizim iş yerimizin tam karşısında bulunuyor. İş yerine girip çıkanı görmememiz mümkün değil. Demek ki bir anlık dalgınlığımızda iş yerine girildi. İş yerine döndüğümüzde ablam elektrik faturasını yatırmamı söyledi. Bende cep telefonundan internet üzerinden yatırırım dedim. Ablam, çantada para olduğunu nakit olarak yatırmamı istedi. Çantayı açıp cüzdana baktığında parayı bulamadı. Cüzdanda 200 lirası olduğunu ama şimdi yerinde olmadığını söyledi. Hemen iş yerimizin güvenlik kamerasına baktım. Böylelikle iş yerine hırsız girdiğini gördük. Hemen polisi arayıp durumu bildirdim ve şikayetçi olduk. Bu hırsızın bulunmasını istiyorum. Hem cezasını çeksin hem de bizden başka kimsenin canını yakmasın” dedi.
Güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izi alındı
Olay yerine çağrılan polis ekibi, iş yeri sahibinin ifadesini ve güvenlik kamera kayıtlarını alırken, olay yeri inceleme ekibi de parmak izin kontrolü yaptı.

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