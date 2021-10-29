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  4. Hırsızın yüzsüzlüğü pes dedirtti! Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Hırsızın yüzsüzlüğü pes dedirtti! Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

29.10.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önünde sergilenen askıdan 2 eşofman altını çantasına koyup çalan kadın, bir gün sonra ürünlerden birini giyip iş yerinin önünden geçince yakalandı. Mağaza sahibi tepki gösterdiği kadına tokat atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızın yüzsüzlüğü pes dedirtti! Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı

Olay, geçen hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.

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Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

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Hasret Bakır olay günü içeride yemek yediklerini, hırsızlığı komşularının fark ederek kendilerine haber verdiğini belirterek, "Kendisini hafızama kazımıştım. Çaldığı eşofmanı giyerek mağazanın önünden geçince kendisini yakaladım. Çaldığı eşofmanı giymiş, kendisi farkında olmadığımızı sanıyordu. Tepki gösterdim" dedi.

DHA

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