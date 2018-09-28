Hırsızla göz göze geldi (1)

Taner YENER-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir apart otelin demir parkmaklıklarını kırarak içeri giren bir hırsız, uyuyan Brezilyalı 2 turistin cep telefonlarını alarak kaçtı. İddialara göre, kız arkadaşıyla bir hafta önce Türkiye'ye gelen Brezilyalı turist, o anlarda uyandı ve hırsızla göz göze geldi. Yaşanan arbedede Brezilyalı turist gözünden hafif şekilde yaralandı. Hırsızlığa gelenlerin 4 kişi olduğu öğrenilirken, polis geniş çaplı aramalara başladı. Brezilyalı turist ihbar üzerine gelen polislere yaşadıklarını anlattı.
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