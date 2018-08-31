Hırsızlar, 15 saniyede 4 dizüstü bilgisayarı çaldı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kişi, sabaha karşı camını kırarak girdikleri internet kafeden 15 saniye içerisinde 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi, kaldırım taşıyla, hem bilgisay satışı yapan hem de oyun oynatan işyerinin camını kırıp, içeri girdi. Rafta bulunan 8 dizüstü bilgisayardan 4’ünü 15 saniye içerisinde alan hırsızlar, otomobille kaçtı. Olay anı ise saniye saniye bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah işyerine gelen işyeri sahibi, soyulduğunu görüp polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların kaçtığı otomobili, olay yerine yakın bir bölgede terk edilmiş halde bulundu.
İş yerinin ikinci defa soyulduğunu belirten Muhammet Ürün, merkezi yerde bulunan dükkanının soyulmasına isyan etti. Ürün, “Güvenlik kamerası, alarm sistemi ve yan tarafta 24 saat faaliyet gösteren pastane var. 100 metre ileride ise Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü bulunuyor. Bu kadar tedbire rağmen hırsızlık yaşanmasına şaşıyorum. Vatandaş olarak ne yapabileceğimi bilmiyorum'' dedi.
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Sarhoş kadının kucak dansı uçağı birbirine kattı
Antalya'da 2 bin yıllık keşif! Bu kez denizin altından çıktı
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum