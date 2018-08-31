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Hırsızlar, 15 saniyede 4 dizüstü bilgisayarı çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kişi, sabaha karşı camını kırarak girdikleri internet kafeden 15 saniye içerisinde 4 dizüstü bilgisayarı çaldı.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kişi, sabaha karşı camını kırarak girdikleri internet kafeden 15 saniye içerisinde 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi, kaldırım taşıyla, hem bilgisay satışı yapan hem de oyun oynatan işyerinin camını kırıp, içeri girdi. Rafta bulunan 8 dizüstü bilgisayardan 4’ünü 15 saniye içerisinde alan hırsızlar, otomobille kaçtı. Olay anı ise saniye saniye bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah işyerine gelen işyeri sahibi, soyulduğunu görüp polise haber verdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların kaçtığı otomobili, olay yerine yakın bir bölgede terk edilmiş halde bulundu.

İş yerinin ikinci defa soyulduğunu belirten Muhammet Ürün, merkezi yerde bulunan dükkanının soyulmasına isyan etti. Ürün, “Güvenlik kamerası, alarm sistemi ve yan tarafta 24 saat faaliyet gösteren pastane var. 100 metre ileride ise Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü bulunuyor. Bu kadar tedbire rağmen hırsızlık yaşanmasına şaşıyorum. Vatandaş olarak ne yapabileceğimi bilmiyorum'' dedi.

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