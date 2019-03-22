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Hırsızlar 2 eczaneyi soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde aynı hırsızlar iki farklı eczaneyi soydu.

Hırsızlar 2 eczaneyi soydu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde aynı hırsızlar iki farklı eczaneyi soydu. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlar 5 bin 700 TL ile çocuk bezi ve maması da çaldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 2 farklı eczaneyi 3 şüpheli kendilerini kapüşonla gizleyerek soydu. Hırsızlardan 1’i eczanelere girerken diğer 2’sinin nöbet tuttuğu öğrenildi. Hırsızların eczanelerden birinden 5 bin TL, diğerinden ise 700 TL civarında para, çocuk bezi ve çocuk maması çaldığı öğrenildi. İş yerini açan çalışanların hırsızlıkları fark etmesi üzerine durumu polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlar iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.
Kasada bulunan 5 bin TL’nin çalındığını belirten eczane çalışanlarından Osman Yıldız, "Solhan’da eczane işletmecisiyim, burada çalışıyorum. 3 hırsız eczanemize soymak amacıyla girdiler. Maddi yönden çok büyük bir zarar verdiler. Ne kadar paramız varsa hepsini çaldılar. Şikayetçiyiz. Polis, emniyet, arkadaşlar olayın üzerindeler. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar" dedi.

Hırsızlar 2 eczaneyi soydu

Hırsızlar 2 eczaneyi soydu

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